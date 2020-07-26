Immobile hat-trick yaptı, Lazio deplasmanda coştu!

İtalya Ligi Serie A'da 36. hafta karşılaşmasında Verona, Lazio'yu konuk etti.



Marc'Antonio Bentegodi Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Lazio'nun 5-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.



Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 45+5. (p), 83. ve 90+4. (p) dakikalarda Ciro Immobile, 56. dakikada Milinkovic Savic ve 62. dakikada Correa kaydetti. Verona'nın tek sayısını ise Sofyan Amrabat attı.



Serie A'da 5 maç aradan sonra galibiyet alan Lazio, puanını 75'e yükseltti ve 5. sırada yer aldı. 8 maçtır kazanamayan Verona ise 46 puanla 9. sırada yer buldu.



Lazio, gelecek hafta Brescia'yı konuk edecek. Verona ise SPAL'ı ağırlayacak.



IMMOBILE, ALTIN AYAKKABI'DA LEWA'YI YAKALADI



Verona karşısında 3 gol daha atan ve gol sayısını toplamda 34'e yükselten Ciro Immobile, Altın Ayakkabı yarışında Bayern Münih'in yıldız golcüsü Robert Lewandowski'yi yakaladı.



İlk 3 sıra şu şekilde;



34 gol | Robert Lewandowski

34 gol | Ciro Immobile

30 gol | Cristiano Ronaldo



