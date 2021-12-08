Immobile, Galatasaray'a karşı zor

Roma'da, temsilcimiz Galatasaray ile grup liderliği için karşı karşıya gelecek olan Lazio'da Ciro Immobile üzüntüsü yaşanıyor. 3-1 kazanılan Sampdoria maçında iki gol atan yıldız oyuncu, sağ diz bağında gerilme nedeniyle takımından ayrı kaldı.



Salı günü yapılan antrenmana katılmayan ve tedavisi süren 31 yaşındaki oyuncunun perşembe günü forma giymesinin bir hayli zor olduğu öğrenildi.



İtalyan basını, Immobile'nin sakatlığının takıma büyük yara vereceğini vurgularken yerine forma giymesi planlanan isim ise eski Fenerbahçeli Vedat Muriqi.





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