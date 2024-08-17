Immobile'den mesaj: 'Sabırsızlanıyorum'

Beşiktaş, Süper Lig'in ikinci haftasında sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.
Bu karşılaşma öncesi siyah-beyazlı takımın yıldız futbolcusu Ciro Immobile'den bir mesaj geldi. İtalyan yıldız, "Evimizde oynamak için sabırsızlanıyorum." şeklinde bir paylaşım yaptı.
Immobile'nin paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
Beşiktaş, Antalyaspor ile 18 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te karşı karşıya gelecek.
Bu karşılaşma öncesi siyah-beyazlı takımın yıldız futbolcusu Ciro Immobile'den bir mesaj geldi. İtalyan yıldız, "Evimizde oynamak için sabırsızlanıyorum." şeklinde bir paylaşım yaptı.
Immobile'nin paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
Beşiktaş, Antalyaspor ile 18 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te karşı karşıya gelecek.
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