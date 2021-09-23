Immobile, 90+1'de Lazio'yu ipten aldı

İtalya Serie A'da Torino ile Lazio arasındaki mücadele, 90+1. dakikada Immobile'in penaltıdan attığı golle 1-1 sona erdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Immobile, 90+1'de Lazio'yu ipten aldı
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23 Eylül 2021 21:27
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Lazio, Serie A'da deplasmanda Torino ile karşılaştı. Torino Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

İlk yarısı 0-0 sona eren mücadelede Torino'ya üstünlüğü getiren gol, 76. dakikada Marco Pjaca'dan geldi. Lazio'nun beraberlik sayısını ise 90+1. dakikada penaltıdan İtalyan golcü Ciro Immobile kaydetti.

Lazio'da Vedat Muriqi yedek kulübesinde başladığı mücadelenin 79. dakikasında Akpa Akpro'nun yerine oyuna dahil oldu.

Torino, üst üste topladığı puanlarla 7 puana ulaşırken, 3 maçtır kazanamayan Lazio ise puanını 8 yaptı.

Serie A'nın 6. haftasında Torino, ligin yeni ekiplerinden Venezia ile deplasmanda karşılaşacak, Lazio ise evinde Roma ile dev derbide kozlarını paylaşacak.


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