Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Lazio, Serie A'da deplasmanda Torino ile karşılaştı. Torino Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.



İlk yarısı 0-0 sona eren mücadelede Torino'ya üstünlüğü getiren gol, 76. dakikada Marco Pjaca'dan geldi. Lazio'nun beraberlik sayısını ise 90+1. dakikada penaltıdan İtalyan golcü Ciro Immobile kaydetti.



Lazio'da Vedat Muriqi yedek kulübesinde başladığı mücadelenin 79. dakikasında Akpa Akpro'nun yerine oyuna dahil oldu.



Torino, üst üste topladığı puanlarla 7 puana ulaşırken, 3 maçtır kazanamayan Lazio ise puanını 8 yaptı.



Serie A'nın 6. haftasında Torino, ligin yeni ekiplerinden Venezia ile deplasmanda karşılaşacak, Lazio ise evinde Roma ile dev derbide kozlarını paylaşacak.



