Immobile, 11 yıl sonra ilk kez bu kadar kötüydü!

Galatasaray derbisinde gol yollarında etkisiz kalan Immobile, 2013'ten beri ilk kez şut çekemeden ve rakip ceza sahasında topla buluşamadan bir maçı tamamladı.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Immobile, 11 yıl sonra ilk kez bu kadar kötüydü!
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30 Ekim 2024 10:34

Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray'a mağlup olarak ligdeki namağlup unvanını yitirdi.

Siyah beyazlıların gol umudu Immobile de bu maçta istenilen performansının altında kaldı ve son yılların en kötü performansını gösterdi.

2013'TEN BU YANA İLK KEZ...

Opta'nın verilerine göre ise Immobile, en üst lig kariyerinde 90 dakika sahada kaldığı 218 maç arasında hem şut çekemediği hem de rakip ceza sahasında topla buluşamadığı ikinci karşılaşmayı Galatasaray derbisinde oynadı. Yıldız oyuncu son olarak 2013 yılında Juventus ile oynanan maçta bunu yaşamıştı.

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