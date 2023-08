'İmkansız' kelimesini kabul etmedi, dünya şampiyonu oldu

Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Öznur Cüre Girdi, tarihi bir başarıya imza attı.



Çekya'da düzenlenen şampiyonada kadınlar makaralı yay kategorisinde altın madalyaya uzanan Öznur, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.



2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda çiftler kategorisinde de gümüş madalyası bulunan Öznur, bir hayalini daha gerçekleştirdiğini vurgulayarak, "Yıllardır her antrenmanda, her attığım okta kendimi hep burada, bu madalyayla hayal ettim. Ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çektirmenin gururu tarif edilemez." dedi.



Hayatı boyunca zorluklara her zaman meydan okuduğunu belirten milli sporcu, "Yaşantımda 'imkansız' kelimesi benim en büyük rakibim ve motive kaynağım oldu. Hiçbir zaman bu kelimeyi kabul etmedim. Çok büyük emekler verdim ve şu anda dünya şampiyonu olarak bu zorlu süreci zaferle tamamladım. Hiç kimse zorluklar karşısında pes etmesin ve bu başarıyı örnek alsın." ifadelerini kullandı.



''BAYRAĞIMIZI GÖNDERE ÇEKTİRMENİN GURURUNU YAŞIYORUM''



Öznur Cüre Girdi, bir sporcu olarak Türk bayrağını göndere çektirmenin ve İstiklal Marşı'nı okutturmanın hayalini gerçeğe döndürdüğünü vurgulayarak, "Attığım her okta ay yıldızlı bayrağımızı göndere çektirmenin tarifsiz arzusu ve hayali vardı. Bu büyük hayali gerçeğe çevirmenin huzurunu ve gururunu yaşıyorum." diye konuştu.



Hedeflerinin hiçbir zaman bitmediğini ve Hollanda'da 8-20 Ağustos'ta düzenlenecek Avrupa Paralimpik Şampiyonası'nda altın madalyaya uzanmak istediğini aktaran Öznur, şunları kaydetti:



"Dünya şampiyonasından sonra da çalışmalarıma ara vermeden devam ediyorum. Hedefim Hollanda'da da madalya kürsüsünün en üst basamağında yer almak. Kazandığım bu önemli başarıları istikrara dönüştürmek için büyük bir konsantrasyonla antrenmanlarıma devam ediyorum. Zirveye çıkmak ve orada kalmak kariyerimin en önemli unsuru olacak."