Haber Tarihi: 04 Kasım 2024 13:42 - Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2024 13:42

IMEI kayıt ücreti 2025: Telefon IMEI kayıt ücreti ne kadar?

Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından vergi, harç ve cezaların 2025 Ocak yeniden değerleme oranı belli oldu. Yeniden değerleme oranı sonrasında 2025 IMEI kayıt ücreti de değişecek. Peki, yurt dışından telefon getirme ücreti ne kadar, kaç TL olacak? İşte 2025 IMEİ kayıt ücreti…

IMEI kayıt ücreti 2025: Telefon IMEI kayıt ücreti ne kadar?
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2025 yılı için IMEI kayıt ücretiyle ilgili beklenen ekim ayı enflasyon verileri açıklandı. Bu enflasyon oranıyla birlikte yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 olarak belirlendi. Bu oran, 2025 yılı Ocak ayından itibaren vergi, harç ve cezalarda yüzde 43,93 artış yapılacağı anlamına geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu oranı yüzde 50 artırma veya yüzde 50 düşürme yetkisi bulunuyor.

2025 IMEI Kayıt Ücreti Ne Kadar Olacak?

2024 yılı itibarıyla yeni telefon aboneliklerinde IMEI kayıt ücreti 31 bin 692 TL olarak belirlenmişti. Bu ücret, 2025 yılı Ocak ayından itibaren 45 bin 614 TL'ye çıkacak. 2023 yılı Temmuz ayından yıl sonuna kadar geçerli olan IMEI kayıt ücreti ise 20 bin TL olarak belirlenmişti.

Telefonu Pasaporta Kaydetme İşlemi Nasıl Yapılır?

IMEI kaydı için e-Devlet sistemi üzerinden kayıt hakkının sorgulanması, harç ücretinin ödenmesi (2024 için 31 bin 692 TL) ve kayıt işlemlerinin tamamlanması gerekmektedir. T.C. kimlik numarasına veya yabancı kimlik numarasına sahip, e-Devlet şifresi bulunan kişiler, e-Devlet kapısı üzerinden sisteme giriş yaparak gerekli bilgileri doldurarak IMEI kayıt işlemlerini gerçekleştirebilirler.
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