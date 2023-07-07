İMEİ kayıt ücreti 2023: Yurt Dışı Telefon Kayıt Ücreti: Telefon Kayıt İmei Harcı ne kadar?

Yurt Dışı Telefon Kayıt Ücreti 2023: Telefon Kayıt İmei Harcı belli oldu. Yurt dışı telefon kayıt ücreti, farklı bir ülkeden akıllı telefon satın alan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Yurt dışından getirilen cihazların Türkiye'de 2 ila 4 ay kullanım süresinin ardından kullanıma kapatılması nedeniyle pasaport kaydı yapılması gerekiyor. Halk arasında telefon açtırma ücreti olarak bilinen pasaport kaydı, her yıl belirlenen harç ücreti üzerinden alınıyor. İşte, 2023 yurt dışı telefon kayıt ücreti ve pasaport kaydı bilgileriResmi Gazete'de yayımlanan yeni bilgilere göre yolcu beraberinde getirilen telefonların kullanım izin harcı 20 bin TL oldu. Kısacası 2023 yılına 6 bin TL olarak başlayan IMEI kayıt ücreti, yılı tamamlayamadan 20 bin TL'ye çıkmış oldu. Alınan kararın bugünden itibaren geçerli olacağını da ekleyelim.Döviz kurlarındaki artış ve yüksek vergiler nedeniyle akıllı telefonlar ülkemizde oldukça yüksek fiyatlara satıldığını daha önce pek çok kez sizlere aktarmıştık. Akıllı telefon satın alırken yüksek vergilerden kaçınmanın en mantıklı yolu ise akıllı telefonların yurt dışından yolcu beraberinde getirilmesi.Bu durumda da karşımıza IMEI kayıt ücreti çıkıyor. IMEI kayıt ücretinin 2015 yılında sadece 131 TL olduğunu da hatırlatalım. Yıllar içinde yükselişine devam eden IMEI kayıt ücreti, aradan geçen 8 yılın ardından 20 bin TL'ye kadar ulaştı.IMEI kayıt ücreti 20 bin TL'ye çıkmış olsa da yurt dışından akıllı telefon getirmek hala çok mantıklı. Özellikle pahalı modellerde yüksek bir fiyat farkı mevcut. Örnek vermek gerekirse 128 GB'lık iPhone 14 Pro modelinin ülkemizde satış fiyatı 61 bin 499 TL.128 GB'lık iPhone 14 Pro modelinin ABD'deki fiyatı ise vergiler hariç 999 dolar. Güncel kurdan hesapladığımızda ise 999 dolar yaklaşık 26 bin TL yapıyor. 26 bin TL'ye 20 bin TL'lik IMEI kayıt ücretini eklediğimiz zaman ise toplam maliyet 46 bin TL'ye ulaşıyor. Kısacası aradaki fark 15 bin 500 TL seviyelerinde. Aradaki farkın 15 bin TL'den fazla olduğu düşünüldüğünde yurt dışından akıllı telefon getirmenin hala mantıklı olduğunu söyleyebiliriz.