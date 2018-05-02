İmar barışı ne zaman çıkacak? İmar affından nasıl yararlanılır, şartları neler?

Başbakan Binali Yıldırım'ın dün Bakanlar Kurulu sonrası açıkladığı paketin içerisinde yer alan İmar Barışı hakkında vatandaşın aklında kalan soru işaretlerinin yanıtları burada... Yıldırım, "Bir diğer müjdemiz imar barışıdır. Daha önce de anlattım bunu. Bu konuda çok kapsamlı çok köklü aşağı yukarı son 50 yılın artık kangren olmuş sorununu kökten çözecek bir kanun tasarısıdır" ifadelerini kullandı.İmar affı, imarsız yapılan binalar için yeni bir düzenleme anlamına geliyor. Bu düzenleme ile birlikte imarsız yapıların su, elektrik, doğalgaz bağlatamama vb. sıkıntıları çözülecek. Ancak bu durumun uzun vadede toplumun yararına olup olmayacağı ciddi bir soru olarak karşımıza çıkıyor.Türkiye'de yaklaşık 13 milyon adet imarsız yapı bulunuyor. Bu yapıların imar izni alabilmesi için yeni bir düzenleme geleceğini açıklayan Yıldırım ''Bir diğer müjdemiz imar barışıdır. Daha önce de anlattım bunu. Bu konuda çok kapsamlı çok köklü aşağı yukarı son 50 yılın artık kangren olmuş sorununu kökten çözecek bir kanun tasarısıdır. Bu imar barışı nasıl işleyecek? Türkiye'de şu anda 25 milyon civarında bağımsız bina var. Fakat neredeyse yarısı kadarı maalesef geçmiş yıllarda, özellikle de bunun büyük kısmı 2000 yılından önce yapılmış, imarsız yapılmış. Başkasının mülküne yapılmış, hazine arazisine yapılmış, meraya yapılmış, mülkiyet sorunu var. Bazıları da imar almış ama imara uygun yapmamış. İlaveler var, uygunsuzluklar var. Başka ne var? Bu yapıların tabi mülkiyet sorunu olduğu için arsa gözüküyor, tapusu yok. Tapuyu nasıl alacak? Hem arsa kendinin değil, yapı kullanım izni yok, bütün bu konulardan dolayı ne ortaya çıkıyor? Vatandaş su alamıyor, doğalgaz bağlatamıyor. Yapıyorsa da kaçak, yine suç işlemiş oluyor.'' şeklinde konuştu.Örneğin, geçen ben Gebze'ye gittim. Yavuz Selim Mahallesi'nde, İzmir Buca, İstanbul Sarıyer, Beykoz, Karabağlar... Yani Türkiye'nin büyükşehirlerinde çok fazla bu sorun ama küçük şehirlerde de var. Olmayan şehir yok. Bütün bu sorunlar üzerinde aylarca çalışıldı. Ne yapacağız burada, bir yapı kayıt belgesi vereceğiz. Çevre Şehircilik Bakanlığı tespitini yapıp belge verecek.Sonra bu yapı kayıt belgesi, daha sonraki imar alımlarında işe yarayacak veya kentsel dönüşüme gidecekse o zaman öncelik tanınacak veya tapu verileceği zaman da bu belge aranacak. Vatandaş elindeki malıyla rezil olmuş vaziyette, niye çünkü elinde imar yok. Bu bir imar barışıdır." dedi.Yapılan tespit sonucunda arsa emlak değeri ile yapı yaklaşık maliyeti toplamı üzerinden yüzde üç oranında kayıt bedeli alınacak. 100 metrekarelik bir ev için ödenecek tutar 2 bin 250 liradan başlayacak. Lüks konutta Yapı Kayıt Belgesi alma bedeli 5 bin liraya kadar çıkacak. Ancak, cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis işlemi için bedelin iki katı ödenecek.Ruhsatsız ya da ruhsata aykırı yapıların kayıt altına alınması amacıyla 31 Aralık 2017'den önce yapılan konut ya da işyerleri için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri'ne başvurulacak. Kayıt belgesi evlerde tapu gibi bir hüviyet oluşturacak. Başvuruda binaya ait kaç daire olduğu, metrekaresi, yüzölçümü gibi ayrıntılar paylaşılacak. Başvuru tarihi bu yılın sonunda bitecek, hükümet gelen taleplere göre bu süreyi bir yıl daha uzatabilecek