İlyas Çanakçı, Belgrad'da ikinci!

Milli atlet İlyas Çanakçı, Sırbistan'ın başkentinde Belgrad'da düzenlenen salon müsabakasında 400 metrede 2. oldu.



Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamada, başkent Belgrad'daki organizasyonda iki milli sporcunun yarıştığı belirtildi.



İlyas Çanakçı'nın 400 metrede 47.19'luk derecesiyle ikincilik elde ettiği aktarıldı. Aynı yarışmada 60 metrede piste çıkan Kayhan Özer'in ise 6.69'luk derecesiyle 6. olduğu kaydedildi.



