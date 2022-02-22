illilerden Tekvando Dünya Başkanlık Kupası'nda 3 madalya daha!

Türkiye, Dünya Tekvando Başkanlık Kupası'nda 3 madalya daha elde etti. Milli sporculardan Merve Dinçel altın, Rukiye Yıldırım ve Hatice Kübra İlgün bronz madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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illilerden Tekvando Dünya Başkanlık Kupası'nda 3 madalya daha!
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22 Şubat 2022 01:41
Türkiye, 2024 Paris Olimpiyatları'na kota puanı veren Dünya Tekvando Başkanlık Kupası'nda 3 madalya daha kazandı.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, Avrupa Tekvando Birliği tarafından Arnavutluk'un Durres kentinde düzenlenen organizasyonda büyükler kategorisinde ikinci gün müsabakaları gerçekleştirildi.

Olimpiyatlara 20 kota puanı veren organizasyonda büyükler kategorisinde 5 sıklette müsabakalar yapılırken, milli sporcular 1 altın ve 2 bronz madalya aldı.

Kadınlar 49 kiloda Merve Dinçel altın madalya kazanırken, Rukiye Yıldırım bronz madalyanın sahibi oldu. Milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün de 57 kiloda bronz madalya elde etti.

Merve Dinçel, bu sonuçla mayıs ayında İngiltere'de düzenlenecek Avrupa Tekvando Şampiyonası için Türkiye'ye ekstra kota kazandırdı.

 

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