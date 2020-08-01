İlkokullar ne zaman açılacak? İlkokullar hangi tarihte açılır?

İlkokul öğrencileri okullar ne zaman açılacak, ilkokul açılma ne zaman bilgilerini elde edebilirsiniz. Yapılan açıklamalara göre hem öğretmenler, hem öğrenciler, hem de veliler okulların ne zaman açılacağına dair araştırmalarını sürdürürken resmi açıklama yapıldı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklaması ile okullar ne zaman açılacak belli oldu. Milli Eğitim bakanlığı okullar ne zaman açılacak haberlerini yayınladı. Vatandaşların merakla beklediği okullar ne zaman açılacak bilgisinin oluşturduğu doğru seçenekler doğrultusunda karar verildi ve 81 ile gönderilen genelge ile kanıtlandı. Okullar ne zaman açılacak, ne zaman ara tatil olacak, ne zaman yarıyıl tatili olacak, ikinci dönem ara tatili ne zaman olucak bilgilerinin hepsi duyuruldu.Hangi okul ne zaman açılacak? Yapılan duyuruda bu sene koronavirüs sebebiyle verilen ara sebebiyle normalden daha erken bir tarihte okulların açılacağı bilgisi geçildi.Okullar MEB'in açıklamasına göre 31 Ağustos 2020'de açılacak ve 18 Hazira 2021'de kapanacak. Açıklanan okulların açılış tarihi önceki senelere göre daha erken bir tarih olarak dikkat çekti. Sebebinin koronavirüs sebebiyle okullara verilen öğretim arası gösteriliyor.Okulların birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek.Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeye göre yarıyıl tatili 25 Ocak 2020 ile 5 şubat 2021 arasında olacak.İkinci dönem ara tatili okullarda bu yıl 12 Nisan 2021 ile 16 Nisan 2021 arasında yapılacak.* Okulların açılacağı hafta ne olacağını kimse bilemez. Bizim için birinci öncelik öğretmen ve öğrencilerimizin sağlığı. 31 Ağustos'ta açılacak derken bunu temenni ediyoruz. Sağlıklı bir durum oluşursa, şartlar elverişli olursa bu tarihte açacağız demek istiyoruz. Aylardır hazırlanıyoruz.* "Bir süre açmayın, uzaktan eğitime devam edin" denirse biz buna hazırız. Seyrekleştirme modeli deneyin derlerse buna da hazırız. Neden hazırız, bir yıl sonrasının içeriklerini bitirmek üzereyiz. O kadar hazırız.* Bizim beklentimiz şu: Verilere bakarız, ağustos sonu, eylül başında nasıl bir tablo varsa hareket planımızı ona göre uygularız. Her türlü altyapımız ve imkanımız fazlasıyla var.Bizim üzerinde çalıştığımız 4 senaryo var. Birisi tamamen açık. Allah esirgesin diğeri kapalı.1'i okullar açılıyor. Bizim için bir senaryo. Kısıtlamasız. Okulların temizliğine, öğretmenlerine, malzemeleri tam mı?Okulun tamamen kapalı olması da bir senaryosu. Peki okullar kapalı olursa bu çocukların eğitimi nasıl sürecek. Biz sadece online çalışmaktan söz etmiyoruz. Esaslı bir senaryo ve ciddi bir alt yapı gerektiriyor.Ben bu senaryolardan bahsettiğim de bir olasılıktan bahsediyorum. Fakat basına şöyle yansıyor. "Okullarda şöyle olacak." Hayır böyle olmayacak. Biz her şeye hazırız. Bize güvenin emin olun demek için söylüyoruz.3. sü şu; Bizim belirli günlerde okulları açıp, mesela diyorum pazartesi salı günü okulları açtık. 1 sınıfın yarısı okula geldi. Çarşamba günü okulu temizledik perşembe cuma sınıfın diğer yarısı geldi. Cumartesi de sınav grupları ayrıca geldiler. Pazar günü okulu temizledik. pazartesi günü devir daim tekrar başladı. Seyreltilmiş eğitim modeli uygulayabiliriz.. Bu da 4. senaryo. Ola ki 3-5 ilde problem var. Türkiye'nin geri kalanında yok. O zaman o illere özel uygulama yapılır.Milli Eğitim Bakanı Selçuk, okulların gerekli hazırlıklar yapılarak açılacağını, öğrencilerin güvende olacağını bildirdi.Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugün, 2. sınıf öğrencisi bir çocuğun kendisine "okulların açılıp açılmayacağını" sorduğunu aktardı.Bu durumun, anne-baba kaygısının, çocuğun yanında konuşulan belirsizlik halinin yansıması olduğuna işaret eden Selçuk, şunları kaydetti:"Yaz tatili bitti mi? Hayır. Çocuğun şu anki tek derdi, hak ettiği bu tatili doya doya yaşamak değil mi? Kaygılarımızla meraklarımızla belirsizliği çok konuşarak, sadece olumsuza odaklanarak çocuklarımıza da kendimize de zarar veriyoruz. Bu çocukların şu anki meselesi 'Dışarı çıktım mı, arkadaşımla buluştum mu, yoruldum mu, susadım mı, yarın yine oynayacak mıyım?" olmalı.O yavruya verdiğim cevabı buradan bir kez daha yineliyorum, sizler de çocuklarınıza söylersiniz; okullar gerekli hazırlıklar yapılarak açılacak. Sen güvende olacaksın. Öğretmenine ve arkadaşlarına kavuşacaksın inşallah. Şimdi yaz tatilindesin, tatilin tadını çıkar."Fahrettin Koca yaptığı açıklamada;Okullar 31 Ağustos'ta açılacak, eğitimin nasıl olacağı bir iki hafta içinde netleşecek. Okullardaki eğitimin uzaktan eğitim mi, hibrit eğitim mi, ya da karma eğitim mi olacağı konusunda çalışmalar yapılıyor.(31 Ağustos'ta okullar açılacak mı?) Geçen toplantıda ifade etmiştim. Okulların açılma takvimini Milli Eğitim Bakanımız açıklamıştı. Bu eğitim uzaktan mı, hibrit eğitim tarzında mı, karma mı olacağı konusu Milli Eğitim Bakanlığımız ve Bilim Kurulu irtibat halinde. Gerektiğinde iller bazında o illere özel farklı yaklaşımlar da devreye girebilir. Örneğin koronavirüs'e sahip bir öğrenci olduğunda ne yapılmalı, nasıl önlem alınmalı bunlar üzerinde duruyoruz.Burada önemli olan eğitimin 31 Ağustos'ta başlayacak olması. Ama bunun ne şekilde olacağı 1-2 hafta içinde açıklaması daha net yapılmış olur.