İlkokulda toprak sahada başlayan hentbol aşkı Adasokağı'nı Süper Lig'e taşıdı

Adana'daki Adasokağı İlkokulu'ndan hentbolla başarı hikayesi yazan 16 Yaş Altı Milli Takım oyuncuları Nil Beren Tanrıseven, Sudenaz Kıyga ve Ela Hüzmeli, AA muhabirine hentbolla geldikleri noktayı ve hedeflerini anlatılar.



Nil Beren Tanrıseven, küçük yaşlarda babasını kaybettiğini ve 4 kardeşinin bulunduğunu, ilkokuldayken Adasokağı Spor Kulübü Başkanı Nesimi Dağdoğan'ın teşvikiyle hentbola başladığını belirterek, "Nesimi hoca seçti, ilkokul 4. sınıfta hentbola başladım. İlkokulu ve ortaokulun yarısına kadar Adasokağı İlkokulu'nda okudum. Sonra hentbol sayesinde kazandığımız bursla Özel Akdeniz Koleji'ne devam ettim, 4 yıldır orada eğitimime devam ediyorum." diye konuştu.



Hentbolda bu kadar ilerleyeceklerini tahmin etmediklerini belirten Nil Beren, "Adasokağı İlkokulu'nda hentbol oynarken 2016 yılında kulüpleştik ve Hentbol 2. Ligi'ne başladık, sonra 1. lige yükseldik. Şu anda geçen hafta takımımızla Süper Lig'e yükseldik. Ortaokulda ilk Türkiye şampiyonluğunu kazanmamızla kulüpleşmemiz başladı. Ardından turnuvalarda şampiyonluklarımız devam etti, geçen hafta liseler arasında da Türkiye şampiyonu olduk." ifadelerini kullandı.



Nil Beren, Süper Lig'de oynamanın kendileri için çok gurur verici olduğunu ifade ederek, 16 Yaş Altı Milli Takımı'na çağrılmasıyla ilgili de "Mili takımda oynamak zaten hedefimdi, hedefime ulaştığım için çok mutluyum." dedi.



Adasokağı İlkokulu öğrencilerinin toprak sahada başladıkları hentbolda, Süper Lig'e yükselmelerini konu alan "Adasokağı'' belgeseline ilişkin de Nil Beren, "Belgesel film bizim hikayemizi anlatıyor, Adasokağı oyuncuları olarak Adana'da hepimizin evleri yan yana hepimiz aynı mahalledeyiz. Hentbola ilk toprak sahada başladık, şu anda milli takım kamplarındayız, gurur verici bir şey. Okulda hep aynı sınıftaydık, o yüzden iyi arkadaşlıklar kurduk, iyi bir takımız. Eğitimimiz açısından da her zaman derslerimiz ön plandaydı." şeklinde konuştu.



- Sudenaz Kıyga: "Herkesin annesi yemek yapıyordu, yolda yiyorduk"



Hentbola 7 yaşında başladığını anlatan genç hentbolcu Sudenaz Kıyga da "Şu an 15 yaşındayım. Süper Lig'e yükseldik. İlk başta toprak sahada başladık, sonra beton sahalarda oynadık. Spor salonuna hocalarımız kendi araçlarıyla götürüyorlardı. Okuldaki hocalarımızın hepsi çok yardım ettiler. Okuldaki müdür, müdür yardımcısının çok emeği var üzerimizde, hepsine çok teşekkür ederiz." diye konuştu.



Çok zorlu süreçlerden geçtiklerini ifade eden Sudenaz, "Deplasmana servisle gidiyorduk, herkesin annesi yemek yapıyordu. Bir yerde durup, bir şey yeme imkanımız yoktu. Gidip kaldığımız yerlerde de öğle yemekleri olmadığında kendimiz yemek yapıyorduk. Böyle çabalarla Süper Lig'e yükseldik." dedi.



Sudenaz, Süper Lig'de oynayacakları için çok mutlu olduklarını belirterek, şimdi 16 Yaş Altı Milli Takımı'nı düşündüklerini, adım adım A Milli Takım'a yükselmek istediklerini söyledi.



Hentbolun eğitimine de önemli katkılar yaptığını vurgulayan Sudenaz, "Mahallemizdeki ilkokuldan çıktık Nesimi hoca sayesinde ve tam burslu olarak bir özel okulda okuyoruz. Adasokağı'nın bütün oyuncuları, bu okulda tam burslu olarak okuyor, bunu bize hentbol sağlıyor." dedi.



Takımda en büyük oyuncunun lise son sınıf öğrencisi olduğunu aktaran Sudenaz, "Bu okulda ailemizin imkanlarıyla okuyamazdık. Annem ev hanımı babam da asgari ücretle çalışıyor. Nesimi hocanın bu sporla bizi tanıştırması sayesinde özel okulda eğitim görüyoruz. 16 Yaş Altı Milli Takımı ile yurt dışında Karadağ'da oynayacağız, çok heyecanlıyız." diye konuştu.



- Ela Hüzmeli: "Bu takım Adana'nın tek mahallesinden çıktı"



Milli hentbolcu Ela Hüzmeli de ilkokulda Nesimi Dağdoğan hocanın seçmeleriyle hentbola başladığını belirterek, "Aslında kalabalık bir okulda da değildik, Nesimi hoca küçük bir okuldan gerçekten iyi bir takım çıkardı. Orada seçildik, antrenmanlara başladık, sonra Türkiye şampiyonu olduk, bize bu sporda ilerleyeceğimize yönelik güven verdi. Bu iş büyüdü, en son Kastamonu'da Türkiye şampiyonu olduk. 9 Türkiye şampiyonluğumuz var. Süper Lig'e çıktık ve gerçekten hepsini hak ettiğimizi düşünüyorum." şeklinde konuştu.



Süper ligin en genç takımı olduklarını vurgulayan Ela, Adana'da küçük kardeşiyle oynarken hentbol sayesinde buralara kadar gelebileceğini hayal dahi edemediğini anlatarak, "Ailem karşı çıkmadı, sonraları elde ettiğimiz başarıları gördükçe ailem de çok sevindi. Her zaman destek verdiler hatta benim ilerlediğimi görünce kardeşimin de oynamasını istediler. Takımımızda da iki kardeşli ve kuzenleriyle oynayanlar da var. Bu takım Adana'nın tek mahallesinden çıktı, o yüzden gurur verici bir şey." değerlendirmesinde bulundu.



Ela, yurt dışının önemli hentbol kulüplerinde oynamayı hedeflediğini belirtti.



- Adasokağı örneği



16 Yaş Altı Milli Takımı'nı Karadağ'da devam eden Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Şampiyonası'na hazırlayan Başantrenör Mehmet Serkan İnci de şöyle konuştu:



"Çocuklarımızı gelecekte A Milli Takım kadrosuna dahil edebilmek için çalışacağız. Pandemi sürecinden sonra bu katılacağımız turnuva da çok önemli. Kampımıza katılan bütün sporcularımıza ve onları yetiştiren kulüplere teşekkür ediyorum. Hentbolun bir yere gelmesi için altyapılarda çalışmak çok önemli, Adasokağı da bunun bir örneğini gösterdi. Kendi ilinde yetiştirmiş olduğu çocuklarla Nesimi hocamız, uzun vadede kurduğu planlarla hedeflemiş olduğu Süper Lig'e katıldı. Adasokağı'ndan 4 sporcu çağırmıştık, birisi play-of'larda sakatlandığı için 3'ü dahil oldu. Hepsi yetenekli arkadaşlarımız, milli takıma katkı sağlayacaklarını düşünüyorum. Onları tekrar emeklerinden dolayı ayrıca tebrik ederim."





İLGİLİ VİDEO