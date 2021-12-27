İlklerin yaşandığı cimnastikte bu yıl 40 madalya kazanıldı

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, "4 erkek 1 kadınla bireyselde en yüksek sporcu sayısıyla katıldığımız 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Ferhat Arıcan ile tarihimizde kazandığımız ilk olimpiyat madalyası bizleri çok mutlu etti ve gururlandırdı. Bu ilkle Türkiye'nin olimpiyat tarihinde madalya kazanmış spor federasyonları arasında yerimizi aldık." dedi.



Türkiye Cimnastik Federasyonu, 2021 yılında, 2'si dünya ve Avrupa şampiyonalarında 16 altın, biri Avrupa şampiyonasında 10 gümüş ve biri olimpiyat, 2'si Avrupa şampiyonası 14 bronz, toplam 40 madalya elde etti.



Federasyon Başkanı Suat Çelen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk cimnastiğinin, hem sayısal hem de başarı olarak, son yılların hızlı çıkış yapan federasyonlarından biri haline geldiğini söyledi.



Bu yıl katıldıkları turnuvalarda elde ettikleri başarıların çok önemli olduğunu ifade eden Çelen, "Özellikle Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda Ferhat Arıcan ve Adem Asil ile kazandığımız altın ve bronz madalyalar çok değerliydi. 4 erkek 1 kadınla bireyselde en yüksek sporcu sayısıyla katıldığımız 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Ferhat Arıcan ile tarihimizde kazandığımız ilk olimpiyat madalyası bizleri çok mutlu etti ve gururlandırdı. Bu ilkle Türkiye'nin olimpiyat tarihinde madalya kazanmış spor federasyonları arasında yerimizi aldık." diye konuştu



"Kaçırdığımız madalyalara üzülecek seviyeye geldik"



Çelen, 2012 Londra Olimpiyat Oyunları'na 1, 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'na 2 sporcuyla katıldıklarını hatırlatarak, şöyle devam etti:



"2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na 5 sporcuyla katılmayı başararak cimnastikte üstüne ekleye ekleye, hedeflerimizi artırarak ilerlediğimizi göstermiş olduk. Öyle ki Adem Asil'in atlama masasında kaçırdığı altın madalyaya, Ahmet Önder'in paralel aletinde kaçırdığı finale, çok ciddi bir ameliyattan çıkan İbrahim Çolak'ın halka aletinde kaçırdığı madalyaya üzülecek seviyeye geldik."



Başarıların asıl mimarı olan teknik kurullara, antrenörlere ve yönetim kuruluna teşekkür eden Çelen, madalyaların bir ekip çalışması sonucu geldiğini dile getirdi.



Suat Çelen, Türk cimnastiğinin Türkiye'de gelişmesi için yaptıkları her projeye destek olan Gençlik ve Spor Bakanlığına da teşekkür ederek, "Bundan sonraki süreçte hedefimiz, olimpik olan diğer disiplinlerde de olimpiyat oyunlarına katılmak ve katıldığımız her müsabakada madalyaya aday gösterilen sporcular yetiştirmek olacak." ifadesini kullandı.





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