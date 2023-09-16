İlker Yağcıoğlu: "Şampiyonluğu kaçıracak değil"

İlker Yağcıoğlu, Fenerbahçe'nin transferlerini ve gerçekleşmeyen 6 numara transferini değerlendirdi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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İlker Yağcıoğlu: 'Şampiyonluğu kaçıracak değil'
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16 Eylül 2023 10:50
İlker Yağcıoğlu, Fenerbahçe'nin transferlerini değerlendirdi.

Yağcıoğlu, "Bir 6 numara gelmedi diye Fenerbahçe şampiyonluğu kaçıracak değil." sözlerini kullandı.

İlker Yağcıoğlu'nun açıklamaları şu şekilde;

"Bu sene yapılan transferlerle Fenerbahçe zaten çok iyi bir takım kurdu. Son günlerde çok dile getirilen ve beklenen 6 numara transferi ise gerçekleşmedi. Bence 6 numara transferinin olmaması çok büyük bir problem değil. O bölgede oynayacak yeteri kadar oyuncusu var. Bir 6 numara gelmedi diye Fenerbahçe şampiyonluğu kaçıracak değil. Çok fazla eleştiri getirip takımı yıpratmanın da anlamı yok."

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