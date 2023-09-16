İlker Yağcıoğlu: 'Şampiyonluğu kaçıracak değil'

İlker Yağcıoğlu, Fenerbahçe'nin transferlerini değerlendirdi.
Yağcıoğlu, "Bir 6 numara gelmedi diye Fenerbahçe şampiyonluğu kaçıracak değil." sözlerini kullandı.
İlker Yağcıoğlu'nun açıklamaları şu şekilde;
"Bu sene yapılan transferlerle Fenerbahçe zaten çok iyi bir takım kurdu. Son günlerde çok dile getirilen ve beklenen 6 numara transferi ise gerçekleşmedi. Bence 6 numara transferinin olmaması çok büyük bir problem değil. O bölgede oynayacak yeteri kadar oyuncusu var. Bir 6 numara gelmedi diye Fenerbahçe şampiyonluğu kaçıracak değil. Çok fazla eleştiri getirip takımı yıpratmanın da anlamı yok."
Yağcıoğlu, "Bir 6 numara gelmedi diye Fenerbahçe şampiyonluğu kaçıracak değil." sözlerini kullandı.
İlker Yağcıoğlu'nun açıklamaları şu şekilde;
"Bu sene yapılan transferlerle Fenerbahçe zaten çok iyi bir takım kurdu. Son günlerde çok dile getirilen ve beklenen 6 numara transferi ise gerçekleşmedi. Bence 6 numara transferinin olmaması çok büyük bir problem değil. O bölgede oynayacak yeteri kadar oyuncusu var. Bir 6 numara gelmedi diye Fenerbahçe şampiyonluğu kaçıracak değil. Çok fazla eleştiri getirip takımı yıpratmanın da anlamı yok."