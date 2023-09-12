İlker Yağcıoğlu: 'Oyuncuların ruh hali kötü'

İlker Yağcıoğlu, TRT Spor'da A Milli Takım'ın Japonya karşılaşmasının ardından değerlendirmelerde bulundu.



İlker Yağcıoğlu'nun, A Milli Takım'la ilgili değerlendirmesi şu şekilde;



"İstikrar önemli ama kötüde de istikrar olmaz! Bahsettiğim kişi Stefan Kuntz! Milli Takım'da ve oyuncuların ruh halinde iyi bir durum görmüyorum. Ruh halleri hiç iyi değil. Kendi kalecilerinden başlayıp 3-4 kere atağa çıktınız sahada 11 kişisiniz hiç mi bir şey yapmazsınız ya. A Milli Takıma gelen oyucuların yüzde yüzünü vermemesi gibi bir ihtimal yok. Stefan Kuntz çıkıp milli ruhla ilgili bizim oyuncularımıza ruh aşılamak onun işi değil, onun haddine değil. Şu an yaptığı şey kamuoyu önünde milli takımda formanın hakkını vermiyor demek istiyor, öyle bir şey yok."



