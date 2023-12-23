İlker Yağcıoğlu'ndan derbi yorumu: 'Sinirlerine hakim olan kazanır'

Spor yazarlarından İlker Yağcıoğlu, Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi Takvim'deki köşesinde bir yazı kaleme aldı.
Dev derbi ile ilgili görüşlerini belirten Yağcıoğlu'nun yazısı şu şekilde;
"AVRUPA'DAKİ GİBİ OYNARSA F.BAHÇE'NİN İŞİ ZOR"
"Derbinin sonucunu kestirebilmek zor. Özellikle Fred cezalı duruma düştükten sonra İsmail Kartal'ın bütün planları bozulmuştur. Galatasaray ligde farklı Şampiyonlar Ligi'nde farklı oynadı. Avrupa'daki gibi oynarsa Fenerbahçe'nin işi zor. Şimdiye kadarki lig performansı ise Kadıköy'den puansız ayrılmasına sebep olur.
"FENERBAHÇE'NİN EN BÜYÜK AVANTAJI"
Fenerbahçe'nin en büyük avantajı saha ve seyirci olacaktır. Takımda herkes skora katkı yapabiliyor. İki beki sürekli hücumda. Dzeko, Ferdi ve Szymanski öne çıkar. Galatasaray'da ise son haftalarda etkisiz olsa da Icardi, Kerem ve Boey öne çıkabilir.
"SİNİRLERİNE HAKİM OLAMAYAN KAYBEDER"
Hakem Arda Kardeşler'e gelince... Şu anda hiçbir hakemin bu derbiyi yönetmek istediğini düşünmüyorum. Umarım sonuca etki edecek bir hatada bulunmaz. Derbide sinirlerine hakim olamayan maçı kaybeder fikrindeyim.
Dev derbi ile ilgili görüşlerini belirten Yağcıoğlu'nun yazısı şu şekilde;
"AVRUPA'DAKİ GİBİ OYNARSA F.BAHÇE'NİN İŞİ ZOR"
"Derbinin sonucunu kestirebilmek zor. Özellikle Fred cezalı duruma düştükten sonra İsmail Kartal'ın bütün planları bozulmuştur. Galatasaray ligde farklı Şampiyonlar Ligi'nde farklı oynadı. Avrupa'daki gibi oynarsa Fenerbahçe'nin işi zor. Şimdiye kadarki lig performansı ise Kadıköy'den puansız ayrılmasına sebep olur.
"FENERBAHÇE'NİN EN BÜYÜK AVANTAJI"
Fenerbahçe'nin en büyük avantajı saha ve seyirci olacaktır. Takımda herkes skora katkı yapabiliyor. İki beki sürekli hücumda. Dzeko, Ferdi ve Szymanski öne çıkar. Galatasaray'da ise son haftalarda etkisiz olsa da Icardi, Kerem ve Boey öne çıkabilir.
"SİNİRLERİNE HAKİM OLAMAYAN KAYBEDER"
Hakem Arda Kardeşler'e gelince... Şu anda hiçbir hakemin bu derbiyi yönetmek istediğini düşünmüyorum. Umarım sonuca etki edecek bir hatada bulunmaz. Derbide sinirlerine hakim olamayan maçı kaybeder fikrindeyim.