İlker Yağcıoğlu: 'Mesut, Pereira'yı ipten aldı'

Takvim yazarı İlker Yağcıoğlu, Fenerbahçe'nin deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği maçı köşesinde yorumladı. Yağcıoğlu'nun yorumlarının tamamını okumak için Takvim gazetesini satın alabilirsiniz.



İşte Yağcıoğlu'nun Vitor Pereira ve Mesut Özil ile ilgili görüşleri...



"DEMEK Kİ MESUT BU TAKIMIN VAZGEÇİLMEZİYMİŞ"



"Demek ki neymiş Fenerbahçe dörtlü savunma oynayabilirmiş. Hem de Galatasaray gibi ezeli rakibinin sahasında hem de 50 bin kişinin önünde. Demek ki neymiş Mesut Özil bu takımın vazgeçilmeziymiş."



"PEREIRA'NIN TEREDDÜTÜ KALMAMIŞTIR"



"Mesut son iki maçta Pereiara'yı resmen ipten aldı. Mesut Özil En güzel cevabın sahada verileceğini hem Pereira'ya hem de herkese göstermiş oldu. Sanıyorum bundan sonra Pereira'nın sistem ve Mesut ile ilgili tereddütü kalmamıştır."





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