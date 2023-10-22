İlker Yağcıoğlu: 'En iyi üçlü Fenerbahçe'de'

Spor yorumcularından İlker Yağcıoğlu, Fenerbahçe'nin sahasında aldığı galibiyet sonrasında TRT Spor'da değerlendirmelerde bulundu.
İşte İlker Yağcıoğlu'nun değerlendirmeleri:
"Fenerbahçe'nin galibiyetlerini anlatmak zorlaşmaya başladı. Yeni kelimeler bulmak lazım. Fenerbahçe rakibine şut çektirmezken rakip yarı ceza sahasında 27 kez topla buluşmuş çok iyi bir rakam. Fenerbahçe'nin orta saha üçlüsü uyum olarak ligin en iyi üçlüsü. Fenerbahçe pas yapmanıza izin vermezken farklı şeyler denemek zorundasınız ancak buna da izin vermiyorlar." Son zamanlarda izlediğim en iyi ön alan baskısını yapıyor Fenerbahçe hem de arkada açık vermeden bunu başarıyorlar." Fenerbahçe'nin 17/17'sinde İsmail Kartal'ı yürekten tebrik ediyorum hakikaten büyük başarı. Yerli oyuncuların Fenerbahçe ve Galatasaray'da gösterdikleri performans fark yaratıyor. Fenerbahçe ve Galatasaray'da yerli oyuncular formayı kaybettikten sonra almak çok zor o yüzden bu kadar iyi performans sergiliyorlar. İsmail Yüksek en iyi 6 numaralardan daha iyi oynuyor. Parayla alabileceğin oyunculardan daha fazlasını yapıyor şu anda. Osayi-Samuel'in, Fred'e gösteriği saygı çok önemli. Fenerbahçe'nin bu sezon bu kadar iyi oynamasının en büyük sebeplerinden birisi Ferdi ve Osayi'nin gösterdiği performanslar. Her maçta çok iyi oynuyorlar."
İşte İlker Yağcıoğlu'nun değerlendirmeleri:
"Fenerbahçe'nin galibiyetlerini anlatmak zorlaşmaya başladı. Yeni kelimeler bulmak lazım. Fenerbahçe rakibine şut çektirmezken rakip yarı ceza sahasında 27 kez topla buluşmuş çok iyi bir rakam. Fenerbahçe'nin orta saha üçlüsü uyum olarak ligin en iyi üçlüsü. Fenerbahçe pas yapmanıza izin vermezken farklı şeyler denemek zorundasınız ancak buna da izin vermiyorlar." Son zamanlarda izlediğim en iyi ön alan baskısını yapıyor Fenerbahçe hem de arkada açık vermeden bunu başarıyorlar." Fenerbahçe'nin 17/17'sinde İsmail Kartal'ı yürekten tebrik ediyorum hakikaten büyük başarı. Yerli oyuncuların Fenerbahçe ve Galatasaray'da gösterdikleri performans fark yaratıyor. Fenerbahçe ve Galatasaray'da yerli oyuncular formayı kaybettikten sonra almak çok zor o yüzden bu kadar iyi performans sergiliyorlar. İsmail Yüksek en iyi 6 numaralardan daha iyi oynuyor. Parayla alabileceğin oyunculardan daha fazlasını yapıyor şu anda. Osayi-Samuel'in, Fred'e gösteriği saygı çok önemli. Fenerbahçe'nin bu sezon bu kadar iyi oynamasının en büyük sebeplerinden birisi Ferdi ve Osayi'nin gösterdiği performanslar. Her maçta çok iyi oynuyorlar."