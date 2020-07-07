İlker Yağcıoğlu: "Emre 1 yıl daha oynasın"

Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından İlker Yağcıoğlu değerlendirmelerde bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
İlker Yağcıoğlu: 'Emre 1 yıl daha oynasın'
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07 Temmuz 2020 20:40
Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından İlker Yağcıoğlu, Emre Belözoğlu'nun futbola bi r yıl daha devam etmesi gerektiğini ifade etti.

Fenerbahçe'nin Emre'li ya da Emre'siz iki farklı takım olduğunun altını çizen Yağcıoğlu, "Emre Belözoğlu, 1 sene daha mı Fenerbahçe'de oynasa? Oynadığı mevki itibariuyle de çok zor bir mevki, kaleci olsa 38 yaşında oynar ama efor gerektiren bir bölgede devam ediyor. İlk yarıda başka bir Fenerbahçe varken; ikinci yarıda oyuna giriyor ve bambaşka bir Fenebahçe izliyoruz. Emre, 1 yıl daha oynasa da Fenerbahçe'ye çok büyük bir katkı sağlayabilir" şeklinde konuştu.



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