İlker Yağcıoğlu: "Bir daha oynayamaz!"

İlker Yağcıoğlu, Fenerbahçe - Trabzonspor karşılaşmasını değerlendirdi. Yağcıoğlu, "Stoperler iyileştikten sonra Samet Akaydin'in forma şansı bulabileceğini düşünmüyorum" şeklinde konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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İlker Yağcıoğlu: 'Bir daha oynayamaz!'
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05 Kasım 2023 11:55
İlker Yağcıoğlu, Trabzonspor'un deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendirdi.

Paul Onuachu'nun performansına vurgu yapan İlker Yağcıoğlu, "Bir Onuachu, bütün Fenerbahçe'yi dağıttı. Samet ve Oosterwolde bir türlü mücadele edemedi onunla. Stoperler iyileştikten sonra Samet'in forma şansı bulabileceğini düşünmüyorum" dedi.

Fred'in yokluğunun sahaya yansıdığını belirten İlker Yağcıoğlu, "Fred yokken Fenerbahçe öksüz çocuklar gibi kaldı. İsmail bütün maç Fred'i aradı. Ne yapsın tek başına? Fred ile çok iyi uyum yakalamışlardı. Zajc'tan hiç destek alamadı. Berat ve Mendy, İsmail ve Zajc'a büyük üstünlük kurdu" diye konuştu.

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