İlker Püren: 'Ya Göztepe ya Pendikspor'

"Yeni nesil antrenörleri olarak günümüz futboluna bakış açımızı değiştirmeliyiz. Avrupa'daki gelişmeleri çok fazla takip eden, oradaki oyun yapılarını benimseyen bir görüntü içerisindeyiz. Ancak ülkemizdeki futbolun felsefesi ve buradaki oyuncuların gelişimi farklı. Buranın şartlarına, yapısına, farklı yönetim anlayışlarına hazır olmamız gerekir. Şu andaki teknik ekibimdeki arkadaşlar Hüseyin Eroğlu'nun Altınordu'dan ayrılmasının ardından Samsunspor'a götüremediği ve Türk futboluna büyük katkı sağlamış isimler. Yeni sezona teknik ekibimle hazır durumdayım. Ben çalıştığım kulüplerde Barış Alper'in, Samet Akaydın'ın, Abdülkerim Bardakçı'nın gelişimine katkı sağladım, onlar da Cengiz'in, Çağlar'ın gelişiminde önemli rol oynadı. Böyle bir birliktelik oluşturduk. Türkiye şartlarına uygun modern bir oyun felsefesiyle çalışacağımız takımda ortaya koyacağız. Ekibimizle hazırız."





Spor Toto 1. Lig'de bu sezon Sakaryaspor ve Bandırmaspor'da teknik direktörlük yapan İlker Püren, play-off'larda Pendikspor'un direkt finalde oynama avantajına sahip olduğunu, Göztepe'nin ise yeni yapılanmasıyla ön plana çıktığını söyledi.İlker Püren, AA muhabirine 1. Lig play-off'ları için görüşlerini, Ankara Keçiörengücü'nde birlikte çalıştığı Barış Alper Yılmaz ile Samet Akaydın'ın performansı ile gelecek hedeflerini anlattı.Spor Toto Süper Lig'e yükselen Samsunspor ve Çaykur Rizespor'un bu başarıyı hak ettiğini aktaran Püren,dedi.Süper Lig'den düşen takımlardan Çaykur Rizespor'un tekrar lige yükseldiğini, Göztepe'nin ise bu iddiasını sürdürdüğünü vurgulayan Püren, geçen yıl 2. Lig'de şampiyon olarak 1. Lig'e çıkan Bodrumspor, Sakaryaspor ile Pendikspor'un play-off oynayacak olmasını ise "istikrarla gelen başarı" olarak nitelendirdi.Bu sene ligde değişen play-off sisteminin hatırlatılması üzerine 39 yaşındaki teknik adam, şöyle konuştu:İlker Püren, play-off oynayacak Göztepe'nin hisselerine sahip olan Rasmus Ankersen'in, İzmir temsilcisine önemli bir felsefe getirdiğini savundu.Püren, Ankersen'in Danimarka'da Midtjylland Kulübünü aldığı dönemde, beraber çalıştığı menajerlik şirketiyle çok iyi analizler yaptığını ve duran topun önemini bildikleri için de taç antrenörü Thomas Grönnemark'ı takıma getirdiklerini dile getirdi.Grönnemark'ın daha sonra Liverpool'da Jürgen Klopp'la çalıştığını, Türkiye'de birçok kulübe eğitim verdiğini hatırlatan Püren,değerlendirmesinde bulundu.İlker Püren, Galatasaray'ın 23 yaşındaki oyuncusu Barış Alper Yılmaz'ın Ankara Keçiörengücü'nden sarı-kırmızılı takıma transfer hikayesini de anlattı.Barış Alper'i Ankara Demirspor'dan aldıklarını hatırlatan Püren, Galatasaray'a transfer süreciyle ilgili şunları söyledi:İlker Püren, yeni nesil antrenörlerin Avrupa futbolunu örnek aldığını ama bunun Türk futbolunun iklimine çok uyumlu olmadığını savundu.Kariyer hedefleriyle ilgili konuşan Püren, sözlerini şöyle tamamladı: