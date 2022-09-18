İlker Püren: 'Takım yavaş yavaş oturuyor'

Samsunspor'a 3-2 mağlup olan Sakaryaspor Teknik Direktörü İlker Püren, maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Sakaryaspor Teknik Direktörü İlker Püren Samsunspor'un son haftalarda kötü sonuçlar aldığını ve bu maçı kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını bildiğini belirterek, şunları kaydetti:



"Samsunspor'un içinde bulunduğu durumun farkındaydık. Onlar da camia takımı. İçinde bulundukları durumun onları ateşleyeceğini tahmin ettik. Oyuna iyi başladık. Her 2 takım da maçı kazanabilirdi. 2-0'dan maçı 2-2'ye getirdik. Bu kolay iş değildi. Sonuna kadar işi bırakmayan, mücadele eden oyuncularımı tebrik ediyorum. Oyuncularımdan eminim, takım yavaş yavaş oturuyor. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Daha iyi olacağımızı düşünüyorum. 2-0'dan sonra 3'lü defansa döndük ve duran toptan 2 gol bulduk. Daha sonra golleri bulunca 4'lüye döndük ve karambolden gol yedik, maçı kaybettik."





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