İlker Püren: 'Hedefimiz Şampiyonluk'

Alagöz Holding Iğdırspor'un yeni teknik direktörü İlker Püren, takımın birinci etap Bolu kampında bazı açıklamalarda bulundu.



Kulüp Başkanı Cantürk Alagöz'ün büyük fedakarlıklarla çoğu Süper lig takımlarında olmayan futbol ortamı yarattığını dile getiren İlker Püren, "Projeleriyle, vizyonuyla Türk futboluna yeni bir soluk katan Iğdırspor'da olmaktan dolayı çok mutluyum. Başladığımız günden beri Başkanımız Sayın Cantürk Alagöz Beyle, CEO'muz Onur beyle, Sportif Direktörümüz Ergün Keleş beyle, asbaşkanımız Fazıl beyle beraber çok iyi uyum içindeyiz. Bizim bu uyumumuzu oyuncularla da birleştirip sezon sonunda hedeflediğimiz şampiyonluğa ulaşmak için var gücümüzle mücadele edeceğiz. Bu şehre şampiyonluk yaşatmış önemli bir oyuncu grubuyla çalışıyoruz. Bu oyuncu grubu, bizim şu anki takım yapımızın temelini oluşturuyor. Bu temel üzerinden yeni sezonu inşa ediyoruz. Yeni gelen oyuncularla uyum içerisinde çalıştıkları zaman bu takımın yaptığı yatırımların karşılığını almaması için hiçbir sebep yok. Biz de bu heyecan ve istek doğrultusunda buraya geldik. Oyuncularımızla uyum içinde çalışıp Iğdır halkının beklediği şampiyonluğu tekrar tattırmak için elimizden ne geliyorsa fazlasını yapacağız. Önümüzde 9 günlük bir kamp süreci var. Bu birinci etap kampımız daha çok fiziksel antrenmanlara dayanıyor. Bu etap kampta hazırlık maçı oynamayacağız. Takımı tanıdıkça gelişim sürecimiz daha da artacak" şeklinde konuştu.



(Güven Gazetesi)



