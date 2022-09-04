İlker Püren: 'Bütün sorumluluk benim'

Ankara Keçiörengücü'ne 2-1 mağlup olan Sakaryaspor'da teknik direktör İlker Püren, maçın ardından konuştu.



Sakaryaspor Teknik Direktörü İlker Püren, "Bugünkü görüntünün bütün sorumluluğunu üstüme alıyorum. Tabii ki ligde bu tür sonuçlar, oyunlar olabilir ama iki ileri bir geri olmaz. Bu noktada eksiklerimizi mutlaka tespit edeceğiz. Daha iyi olma yolunda adımlar atacağız." ifadelerini kullandı.



"Hem bugünkü oyundan hem de sonuçtan mutlu değilim." diyen Püren, "Çok kopuk kopuk oynadığımız, oyunun belli bölümlerinde oyuna girmeye çalıştığımız ama bugüne kadar yaptığımız hiçbir organizasyonu, varyasyonu yapamadığımız bir müsabakayı geride bıraktık. Bütün sorumluluk benim. Bunu çözecek olan da biziz." değerlendirmesinde bulundu.





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