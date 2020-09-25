İlker Püren: 'Alınan 1 puan kardır'

TFF 1. Lig'in 3. hafta açılış maçında Adanaspor ile Ankara Keçiörengücü 0-0 berabere kaldı.



Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü İlker Püren, ligin ilk iki haftasında aldıkları galibiyetin ardından Adana'ya da kazanmak için geldiklerini belirtti.



Maça iyi başladıklarını aktaran Püren, şu değerlendirmede bulundu:



"Son dakikalarda rakibimizin tehlikesi pozisyonları oldu. İkinci yarıya da aynı oyun parolasıyla çıktığımız müsabakada, 70. dakikada gördüğümüz kırmızı karttan sonra oyun profilimizi mecburen değiştirmek zorunda kaldı. Ofansif varyasyonlardan ziyade daha çok takım bütünlüğünü ve aradaki mesafeleri koruyup maçın gidişatına göre hamle yapma gereği ortaya çıktı. Neticede uzun bir maraton. 34 hafta var, bu haftalarda inişler çıkışlar olacak. İki takımı da tebrik ediyorum, alınan bir puan kardır. Kaleyi daha fazla yoklamış olsaydık alınan bir puandan daha çok sevinecektik. Önümüzdeki hafta eksiklerimizi telafi edip daha iyi bir oyun anlayışıyla sahada yer alacağımızı düşünüyorum."



