Haber Tarihi: 29 Ocak 2024 09:34 - Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2024 09:34

İlker Karagöz neden yok? 2024 Fox Tv İlker Karagöz ayrıldı mı?

"İlker Karagöz ile Çalar Saat" programını sunmaya başlayan İlker Karagöz o günden bu yana ilgiyle takip edildi. Ancak bu sabah ekranlarını açan izleyiciler ekranda Karagöz'ü göremedi. Peki, İlker Karagöz neden yok? 2024 Fox Tv İlker Karagöz ayrıldı mı?

İlker Karagöz neden yok? 2024 Fox Tv İlker Karagöz ayrıldı mı?
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29 Ocak 2024 Pazartesi sabahı Çalar Saat programında sunucu İlker Karagöz'ü görmeyi planlayan seyirciler büyük bir şaşkınlık yaşadı. İlker Karagöz yerine Merve Yıldırım'ın yer aldığı görüldü. Peki, FOX Çalar Saat İlker Karagöz nerede? İlker Karagöz neden yok?

İLKER KARAGÖZ NEDEN YOK?

FOX TV yayın akışında İlker Karagöz Çalar Saat programı planlı şekilde yer aldığı görülüyor. Ancak programı Merve Yıldırım sunuyor. İlker Karagöz'ün neden programda yer almadığı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

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