İlkem Yapı Tarsusspor son çeyrekte açıldı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında İlkem Yapı Tarsusspor, sahasında son çeyreğe 6 sayıda girdiği maçta Emlak Konut'u 80-74 yenmeyi başardı.
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Ali Serkan Emlek, Ömer Sarı, Sait Nedim Çelik
İlkem Yapı Tarsusspor: Kübra Erat 11, Palenikova 13, Cave 20, Davis 8, Robinson 24, Büşra Akgün 4, Işılay Eğin, Merve Uygül Bostancı
Emlak Konut: Sehernaz Çidal, Smith 31, Gizem Başaran Turan 16, Wiese 7, Jakobsone 5, Gizem Mürüvet Uca 8, Ceren Akpınar, Zeynep Şevval Gül 3, Berfin Sertoğlu 4
1. Periyot: 21-20
Devre: 39-44
3. Periyot: 54-60
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Ali Serkan Emlek, Ömer Sarı, Sait Nedim Çelik
İlkem Yapı Tarsusspor: Kübra Erat 11, Palenikova 13, Cave 20, Davis 8, Robinson 24, Büşra Akgün 4, Işılay Eğin, Merve Uygül Bostancı
Emlak Konut: Sehernaz Çidal, Smith 31, Gizem Başaran Turan 16, Wiese 7, Jakobsone 5, Gizem Mürüvet Uca 8, Ceren Akpınar, Zeynep Şevval Gül 3, Berfin Sertoğlu 4
1. Periyot: 21-20
Devre: 39-44
3. Periyot: 54-60
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