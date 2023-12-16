İlkem Yapı Tarsusspor son çeyrekte açıldı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında İlkem Yapı Tarsusspor, sahasında Emlak Konut'u 80-74 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İlkem Yapı Tarsusspor son çeyrekte açıldı
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16 Aralık 2023 19:27
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında İlkem Yapı Tarsusspor, sahasında son çeyreğe 6 sayıda girdiği maçta Emlak Konut'u 80-74 yenmeyi başardı.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Ömer Sarı, Sait Nedim Çelik

İlkem Yapı Tarsusspor: Kübra Erat 11, Palenikova 13, Cave 20, Davis 8, Robinson 24, Büşra Akgün 4, Işılay Eğin, Merve Uygül Bostancı

Emlak Konut: Sehernaz Çidal, Smith 31, Gizem Başaran Turan 16, Wiese 7, Jakobsone 5, Gizem Mürüvet Uca 8, Ceren Akpınar, Zeynep Şevval Gül 3, Berfin Sertoğlu 4

1. Periyot: 21-20

Devre: 39-44

3. Periyot: 54-60

 

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