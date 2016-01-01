İlke Özyüksel, Tokyo'yu 5. tamamladı

Modern pentatlonda İlke Özyüksel, oyunları 5. sırada tamamladı

İlke Özyüksel, Tokyo'yu 5. tamamladı
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 14. günündeki modern pentatlon yarışlarında İlke Özyüksel 5. oldu.
İlke Özyüksel 5 disiplinde yaptığı mücadelenin ardından oyunları 5. sırada tamamladı.

Milli sporcu, Rio 2016'da 35. sırada yer almıştı.

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