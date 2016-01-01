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İlke Özyüksel, Tokyo'yu 5. tamamladı
Modern pentatlonda İlke Özyüksel, oyunları 5. sırada tamamladı
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 14. günündeki modern pentatlon yarışlarında İlke Özyüksel 5. oldu.
İlke Özyüksel 5 disiplinde yaptığı mücadelenin ardından oyunları 5. sırada tamamladı.
Milli sporcu, Rio 2016'da 35. sırada yer almıştı.
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