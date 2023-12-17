İlke Özyüksel Mihrioğlu'ndan gümüş madalya

Milli pentatlet İlke Özyüksel Mihrioğlu, Fransa'da gümüş madalya aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İlke Özyüksel Mihrioğlu'ndan gümüş madalya
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17 Aralık 2023 21:21
Fransa Büyükler Modern Pentatlon Açık Şampiyonası'nda yarışan İlke Özyüksel Mihrioğlu, gümüş madalya kazandı.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonunun açıklamasına göre İlke, başkent Paris'te düzenlenen organizasyonda eskrim, binicilik, yüzme, koşu ve atış etapları sonucu 1435 puan toplayarak kadınlar kategorisinde 2. oldu.

İngiliz Emma Whitaker 1446 puanla ilk, Mısırlı Amira Kandil ise 1423 puanla 3. sırayı aldı.

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