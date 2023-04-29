İlke Özyüksel, Macaristan'da 8. oldu

Uluslararası Modern Pentatlon Birliği'nin (UIPM) Macaristan'da düzenlediği Dünya Kupası 3'üncü etabında milli sporcu İlke Özyüksel, 8'inci oldu.



Modern Pentatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bugün yapılan kadınlar final müsabakalarında İlke Özyüksel, 1393 puan aldı ve organizasyonu 8'inci sırada tamamladı.



Macar sporcu Blanka Guzi 1424 puanla şampiyon olurken, Macaristan'dan Michelle Gulyas 1422 puanla ikinci, Mısırlı Salma Abdulmaksoud 1419 puanla üçüncülük kürsüsünde yer aldı.



Organizasyon pazar günü yapılacak ve Türkiye'nin yer almayacağı karışık bayrak yarışıyla sona erecek.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ