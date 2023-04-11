İlke, Modern Pentatlon Dünya Kupası yarı finalinde

Ankara'da düzenlenen Modern Pentatlon Dünya Kupası'nın 2. etabında ilk gün müsabakaları tamamlandı.



Ankara Atlı Spor Kulübü'nde başlayan organizasyonda, kadınlar kategorisi eleme yarışlarına 82 sporcu katıldı.



Kadınlar kategorisinde Türkiye'den Ebrar Çalışkan, Bengisu Naz Öztegil, İlke Özyüksel, İpek Akşin, Selen Gülel, Sesim Alpuğan, Sıdal Aslan ve Yaren Nur Polat yer aldı.



Üç grup şeklinde yapılan kadınlar kategorisi elemelerinde yüksek puan alan 36 kadın sporcu, 13 Nisan'da gerçekleştirilecek yarı finale kalma hakkı kazandı.



C Grubu'nda yarışan milli sporcu İlke Özyüksel, müsabakadan 1050 puan alarak grubunu 11. sırada bitirdi ve yarı finale kalmayı başardı. Aynı grupta Türkiye'yi temsil eden Yaren Nur Polat 1035 puanla 15, Bengisu Naz Öztegil 898 puanla 25. sırada yarışmayı tamamladı.



B Grubu'nda mücadele eden Sesim Alpuğan 1011 puanla 17, İpek Akşin 982 puanla 21, Selen Gülel 902 puanla 24. sırada yer aldı. A Grubu'nda ise Sıdal Aslan 1016 puanla 18, Ebrar Çalışkan 935 puanla 24. sırada yarışmayı bitirdi.



Dünya Kupası, yarın erkekler grubunun elemeleriyle devam edecek.





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