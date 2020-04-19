İlkay Gündoğan'dan Raul Jimenez'e övgü dolu sözler

Manchester City'nin Türk asıllı Alman futbolcusu İlkay Gündoğan, ezeli rakipleri Manchester United'ın peşinde olduğu konuşulan Wolverhamptonlı Raul Jimenez'i takımında görmek istediğini söyledi.ESPN'ye konuşan İlkay Gündoğan, Raul Jimenez'e övgüler yağdırdığı açıklamasında, "Wolveslu Raul Jimenez'de bir forvetin sahip olması gereken tüm özellikler var. Bir forvete göre çok hareketli ama aynı zamanda fiziği de güçlü, teknik olarak da topa sahip olabiliyor. Onun bizimle oynamasını isterdim" şeklinde konuştu. Meksikalı forvet Jimenez bu sezon attığı gollerle özellikle Manchester United tarafından yakın takipte olduğu biliniyordu.Jimenez ile ilgili sözlerini sürdüren Gündoğan, "Stili Robert Lewandowski'ye benziyor, biliyorum çünkü onunla birlikte oynadım. Onun büyük potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Tahmin etmek zor ama bence Premier Lig'deki 6 büyük takımda da oynayabilecek potansiyelde bir isim" ifadeleriyle düşüncelerini dile getirdi.Geçen yaz Raul Jimenez'in kiralık olan sözleşmesini 30 milyon sterlin ödeyerek kalıcı hale getiren Wolverhampton kulübünün kapısını yakın zamanda her iki Manchester kulübünün de çalabileceği belirtiliyor.28 yaşındaki Meksikalı golcü bu sezon 46 resmi maça çıkarak 24 gol atmış, 11'de asist yaparak formunun zirvesinde olduğunu kanıtlamıştı.