Manchester City, Premier Lig'in 36. haftasında deplasmanda Everton ile karşılaştı.



Goodison Park'ta oynanan maçı City 3-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 37 ve 51. dakikalarda İlkay Gündoğan, 39. dakikada da Erling Haaland kaydetti.



Maçta iki golle yıldızlaşan İlkay Gündoğan, Erling Haaland'ın golünün de asistini yaptı. Türk asıllı Alman oyuncu bu sezon çıktığı 48 maçta 11 gol ve 7 asist yaptı.



Bu sonuçla City ligde üst üste 11. galibiyetini aldı. Alınan bu sonuçla birlikte lider Manchester City, Arsenal ile arasındaki puan farkını 4'e çıkardı. Everton ise 32 puanla küme hattının hemen üzerinde yer aldı.



Ligin bir sonraki haftasında Manchester City, Chelsea ile karşılaşacak. Everton, Wolverhampton ile karşı karşıya gelecek.



