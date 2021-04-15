İlkay Gündoğan Şampiyonlar Ligi'ni istiyor

Manchester City'nin yıldızlarından İlkay Gündoğan, yarı finale yükseldikleri Dortmund maçının ardından açıklamada bulundu.



Kulüp tarihinde ulaşılmamış başarıların içinde olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen İlkay, hak ederek yarı final biletini aldıklarından bahsetti. Gündoğan maç sonu açıklamasında, "Bugün sahaya bir kez daha karakter gösterdik. İlk 15 dakika iyi değildik, yeterince cesur oynamadık ve açıkçası bir şeyleri kaybetmekten korkutuk. İlk golden sonra oyun üstünlüğünü alınca pozisyonlar bulmaya başladık ve maçı lehimize çevirdik. Tamamen hak ederek galibiyeti aldık ve şimdi yarı finaldeyiz" diye konuştu.



İlkay Gündoğan Şampiyonlar Ligi kupasını almayı hayal ettiklerini belirterek, "Kimse çeyrek finalde elenmek istemez, Dortmundlu oyunculara sorsanız onlar da aynı hissediyorlardır. Herkes Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak ister. Doğru ve kaliteli kadro ile doğru fikirleri bir araya getirerek başarma şansı yükseliyor. Biz de finale yükselip kazanmak isteriz" sözlerini kullandı.



Bu sezon Manchester City'nin başarısında anahtar isimlerden biri olan Türk asıllı Alman oyuncu İlkay Gündoğan, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 37 maçta 16 gol 4 asist üreterek kariyerinin en skorer sezonunu yaşıyor.



