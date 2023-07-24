İlkay Gündoğan: ''Pep ile Xavi benzerler''

İspanya La Liga devi Barcelona'nın, Manchester City'den bedelsiz olarak kadrosuna kattığı İlkay Gündoğan, Pep Guardiola ve Xavi arasında benzerlikler olduğuna değindi.



32 yaşındaki yıldız Pep Guardiola'nın Xavi üstündeki etkisine değinerek, ''Pep Guardiola ve Xavi benzerler, Pep'in Xavi'ye etkisi büyük. Onların Barcelona'da başardıklarının aynısını bizde Manchester City'de birlikte başarmıştık'' dedi.



''FARKLI POZİSYONLARDA OYNAYABİLİYORUM''



Barcelona'daki geleceği ve oynayacağı bölge hakkında da konuşan İlkay, ''Kendimi tek kelimeyle tanımlarsak 'uyum' diyebilirim. Birçok Farklı pozisyon ve rollerde oynayabiliyorum. 32 yaşında olmama rağmen hala iyi olduğumu kanıtlamak ve bütün kupaları kazanmak istiyorum. Kolay olmayacak ama zorlukları seviyorum'' dedi.



''BARCELONA ÇOCUKLUK HAYALİMDİ''



Tecrübeli orta saha ''Barcelona'ya hayır diyemezsiniz, benim çocukluk hayalimdi. City'de iyi bir sezon geçirmeme rağmen futbolun tadını çıkarmaya devam etmeye ve La Liga'yı, Kral Kupası'nı ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için Barcelona'ya geldim." dedi.



''PEDRI BÜYÜK BİR YETENEK''



''Takımın potansiyeli yüksek Xavi ile birlikte daha yukarı çıktı zamanla daha da iyi olacak. Birçok önemli oyuncu bulunuyor. Pedri'de öyle onunla oynamak için hevesliyim, o büyük bir yetenek.''















