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İlkay Gündoğan: "Müslümanlar, Dünya Kupası ile gurur duyuyor"

Almanya Milli Takımı'nın Türk asıllı oyuncularından İlkay Gündoğan, Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'na dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İlkay Gündoğan: 'Müslümanlar, Dünya Kupası ile gurur duyuyor'
Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda yaşanan polemikler üzerine açıklamalarda bulundu.

The Athletic'e konuşan İlkay, "FIFA'nın 'One Love' kaptanlık pazubandını yasaklamasından rahatsız olan bazı takım arkadaşlarımız vardı çünkü bu karar Japonya maçına kısa süre kala açıklanmıştı. Bunun üzerine takımca bir duruş sergileme kararı aldık maç öncesi verdiğimiz takım pozunda ağzımızı kapatıp bir mesaj vermek istedik. Bir şey yapıyorsanız takım olarak yapmalısınız." dedi.

Dünya Kupası'nın Katar'da düzenlenmesini değerlendiren İlkay, "Katar'ın ülke olarak bu organizasyona ev sahipliği yaptığı için çok gururlu olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda bunu yapan ilk Müslüman ülke. Ben de Müslüman bir aileden geliyorum ve Müslümanların bu Dünya Kupası ile gurur duyduğunu söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda21103124
2Ekvador21103124
3Senegal21013303
4Katar200215-40
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