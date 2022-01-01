İlkay Gündoğan: ''Maçın sonu daha iyi olamazdı''
Almanya Milli Takımı'nda Toni Kroos ve İlkay Gündoğan, İsviçre maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Almanya Milli Takımı'nda Toni Kroos ve İlkay Gündoğan, EURO 2024'te 1-1 sona eren İsviçre maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Toni Kroos uzatma anlarındaki geri dönüşle ilgili, "Her şeyden önce bunu başardığımız için mutluyuz. Geriye düşmenin üstesinden gelebileceğimizi ve sonuna kadar kendimize inandığımızı bir kez daha gösterdik.'' dedi.
İlkay Gündoğan ise maçla ilgili, "Dürüst olmak gerekirse, maçın sonunun daha iyi olabileceğini düşünmüyorum. Bizim için çok zor bir maçtı. İyi şanslar yakaladık ve çok geç de olsa eşitliği sağlayarak gruptan çıkmayı başardık.'' ifadelerini kullandı.
Yıldız oyuncu ayrıca, ''Bu golün öneminden bir sonraki maçta da faydalanabiliriz." yorumunda bulundu.
Toni Kroos uzatma anlarındaki geri dönüşle ilgili, "Her şeyden önce bunu başardığımız için mutluyuz. Geriye düşmenin üstesinden gelebileceğimizi ve sonuna kadar kendimize inandığımızı bir kez daha gösterdik.'' dedi.
İlkay Gündoğan ise maçla ilgili, "Dürüst olmak gerekirse, maçın sonunun daha iyi olabileceğini düşünmüyorum. Bizim için çok zor bir maçtı. İyi şanslar yakaladık ve çok geç de olsa eşitliği sağlayarak gruptan çıkmayı başardık.'' ifadelerini kullandı.
Yıldız oyuncu ayrıca, ''Bu golün öneminden bir sonraki maçta da faydalanabiliriz." yorumunda bulundu.
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|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Almanya
|3
|2
|1
|0
|8
|2
|6
|7
|2
|İsviçre
|3
|1
|2
|0
|5
|3
|2
|5
|3
|Macaristan
|3
|1
|0
|2
|2
|5
|-3
|3
|4
|İskoçya
|3
|0
|1
|2
|2
|7
|-5
|1