İlkay Gündoğan: ''Maçın sonu daha iyi olamazdı''

"Her şeyden önce bunu başardığımız için mutluyuz. Geriye düşmenin üstesinden gelebileceğimizi ve sonuna kadar kendimize inandığımızı bir kez daha gösterdik.'' dedi.

İlkay Gündoğan ise maçla ilgili, "Dürüst olmak gerekirse, maçın sonunun daha iyi olabileceğini düşünmüyorum. Bizim için çok zor bir maçtı. İyi şanslar yakaladık ve çok geç de olsa eşitliği sağlayarak gruptan çıkmayı başardık.'' ifadelerini kullandı.