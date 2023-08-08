İlkay Gündoğan için endişelendiren gelişme!

Mali yönden sıkıntıları devam eden Barcelona'da yeni transfer İlkay Gündoğan'ın takımdan ayrılabileceği öne sürüldü. İşte sebebi...

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İlkay Gündoğan için endişelendiren gelişme!
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08 Ağustos 2023 16:41
Barcelona, yeni transferi İlkay Gündoğan'ı kaybedebilir.

AS gazetesinde yer alan habere göre; Barcelona, yeni transferi İlkay Gündoğan'ın lisansını 12 Ağustos'a kadar çıkarılacağına dair söz verdi ancak henüz Alman yıldızın lisansını çıkaramadı.

Yapılan anlaşmaya göre İlkay Gündoğan, 12 Ağustos'a kadar lisansını çıkaramazsa sözleşmesini tek taraflı olarak fesedebilecek.

Mali sıkıntılar yaşayan Barça'da oyuncu satışı yapılmadan yeni transferlere lisans çıkarılamıyor.

Katalan devi, sözleşmelerini yenilediği Sergi Roberto, Ronald Araujo, Marcos Alonso, Alejandro Balde ve Inaki Pena gibi yıldızların da henüz lisansını çıkaramadı.

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