İlkay Gündoğan'dan transfer açıklaması!

Manchester City forması giyen İlkay Gündoğan, Şampiyonlar Ligi finalinin ardından yaptığı açıklamada henüz geleceği için son kararını vermediğini söyledi.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
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İlkay Gündoğan'dan transfer açıklaması!
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11 Haziran 2023 02:16
Manchester City forması giyen İlkay Gündoğan, Şampiyonlar Ligi finalinin ardından konuştu.

Deneyimli futbolcu, "Geleceğim hakkında henüz nihai bir karar vermedim" dedi.

İlkay Gündoğan'ın adı Barcelona, Paris Saint-Germain ve Suudi ekipleri ile anılıyor.

Manchester City Menajeri Pep Guardiola, daha önce yaptığı açıklamada 32 yaşındaki futbolcu ile yeni sözleşme imzalamak istediklerini söylemişti.

Bu sezon Manchester City'de 51 maça çıkan yıldız futbolcu, 11 gol attı ve 6 asist yaptı.

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