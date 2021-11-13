İlkay Gündoğan'dan Kimmich'e: 'Herkes aynaya bakmalı'

Manchester City'nin orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan, Almanya Milli Takımı'ndan arkadaşı Joshua Kimmich için açıklamalarda bulundu.



Kimmich'in aşı olacağına inandığını söyleyen İlkay, "Herkes aynaya bakmalı, kendilerini ve sevdiklerini mümkün olan en iyi şekilde korumak için her şeyi yapıp yapmadıklarını kendilerine sormalı. Kimmich'in aşı olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.



KIMMICH: "GELECEKTE AŞI OLABİLİRİM"



Bayern Münih'in yıldız isimlerinden Joshua Kimmich, aşı olmadığını söylemişti.



Aşının henüz uzun vadeli sonuçlarının netleşmediğini söyleyen Alman oyuncu, "Aşı olmadım çünkü uzun vadeli sonuçları görmek istiyorum. Sorumluluğumun farkındayım, hijyenik gereklilikleri yerine getiriyorum, 2-3 günde bir test oluyorum. Herkes kendi kararını versin." ifadelerini kullanmıştı.



İleride aşı olmaya karşı olmadığını söyleyen Kimmich, "Birkaç endişem var ancak gelecekte pek tabii ki aşı olabilirim" demişti.





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