İlkay Gündoğan, Barcelona'ya gidiyor

Barcelona, Manchester City'den İlkay Gündoğan'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.



İspanyol basınından Sport'un haberine göre, 32 yaşındaki futbolcu Manchester City'den gelen sözleşme uzatma teklifini kabul etmedi.



Yaz aylarında serbest statüde olacak ve istediği takıma gidebilecek İlkay'ın, kendisiyle uzun zamandır ilgilenen Barcelona'ya gitmeyi kabul ettiği aktarıldı.



Alman futbolcunun, Katalan deviyle 2+1 yıllık sözleşme imzalayacağı kaydedildi. İlkay'ın, Barcelona'dan vergiler hariç yıllık 12 milyon euro alacağı ifade edildi.



2016'dan bu yana Manchester City'de forma giyen ve takım kaptanlığını da yapan İlkay Gündoğan, bu sezon 40 maçta 5 gol, 4 asistlik performans sergiledi.





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