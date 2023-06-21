İlkay Gündoğan Barcelona'ya doğru

La Liga'da şampiyon olan ve gelecek sezon bu başarıyı sürdürmek isteyen Barcelona transfer çalışmalarına başladı.



Sergio Busquets'in takımdan ayrılmasıyla beraber orta sahaya ihtiyaç duyan Barcelona, İlkay Gündoğan'ı transfer etmeye çok yakın.



BONSERVİSİ OLMAYACAK



Relevo'nun haberine göre İlkay Gündoğan, Barcelona için sağlık kontrolüne girdi. İlkay'ın sözleşmesinin bitmesinden dolayı transferi gerçekleşirse Barcelona herhangi bir bonservis ödemeyecek.



Manchester City'nin 32 yaşındaki yıldız orta sahayı kaybetmemek için sözleşme teklif ettiği söylense de İlkay Gündoğan'ın tercihini Barcelona'dan yana kullandığı iddia edildi.



51 RESMİ MAÇTA OYNADI



Bu sezon kritik gollerle takımı şampiyonluk yolunda tutan İlkay Gündoğan, Manchester City formasıyla 51 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 11 gol, 7 asist yaptı.



Manchester City kariyerinde toplam 304 resmi maça çıkan İlkay bu karşılaşmalarda 60 gol atarken 40'da asist katkısı sağladı.





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