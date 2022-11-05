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İlkay Gündoğan: "Aynaya bakmalıyız!"

Almanya Milli Takımı'nda İlkay Gündoğan, Dünya Kupası'ndan elenmelerini değerlendirdi.

İlkay Gündoğan: 'Aynaya bakmalıyız!'
Almanya'da İlkay Gündoğan, 2022 Katar Dünya Kupası'na grup aşamasında veda etmelerini değerlendirdi.

İlkay Gündoğan, "Çok kolay goller yedik. Top kaybettik ve gol şanslarını kaçırdık. Almanya'nın başka hırsları olmalı. Bunu iyi değerlendirmemiz gerekiyor" dedi.

32 yaşındaki futbolcu, ayrıca, "Maksimumuzu bireysel ve takım olarak gösteremedik. Bunun sebeplerinin ne olduğunu araştırmalıyız. Herkes aynaya bakmalı ve neyin yeterli olmadığını söylemeli" sözlerini kullandı.

E Grubu'nda Japonya ve İspanya'nın arkasında kalan Almanya, 2018 Dünya Kupası'nın ardından bir kez daha Dünya Kupası'na grup aşamasında veda etmişti.

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda32105147
2Senegal32015416
3Ekvador31114314
4Katar300317-60
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