İlkay Gündoğan: ''Arsenal ile oynamak garip''

İngiltere Lig Kupası finalinde Arsenal'i 3-0 mağlup eden, kupayı kaldırırken final maçının 4 gün sonrasında iki takım, bu kez Premier Lig'de karşı karşıya gelecekler.Kupa finalinin ardından ligde de Arsenal ile karşılaşacak Manchester City'nin Türk asıllı Alman orta sahası, ''Kupa maçında 3-0 yensek de Arsenal güçlü bir takım. Lig maçında daha da hazır olacaktırlar. Arsenal gibi biz de hazır olmalıyız'' dedi.Sıkışık fikstürden şikayetçi olan İlkay, ''Kolay olmayacak. Arsenal ile 4 günde 2. kez oynayacak olmak garip. Hafta sonu güçlü bir takımla oynuyoruz, Perşembe yine aynı takımla oynuyoruz. Zorlu maçlar hiç durmuyor. Ara verip, dinlenmeye zaman bulamıyoruz'' sözlerini kullandı.