İlkay Gündoğan: ''Arsenal ile oynamak garip''

İngiltere Lig Kupası finalinde Arsenal'i 3-0 mağlup eden Manchester City, kupayı kaldırırken final maçının 4 gün sonrasında iki takım, bu kez Premier Lig'de karşı karşıya gelecekler.
Kupa finalinin ardından ligde de Arsenal ile karşılaşacak Manchester City'nin Türk asıllı Alman orta sahası İlkay Gündoğan, ''Kupa maçında 3-0 yensek de Arsenal güçlü bir takım. Lig maçında daha da hazır olacaktırlar. Arsenal gibi biz de hazır olmalıyız'' dedi.
''DİNLENMEYE ZAMAN BULAMIYORUZ!''
Sıkışık fikstürden şikayetçi olan İlkay, ''Kolay olmayacak. Arsenal ile 4 günde 2. kez oynayacak olmak garip. Hafta sonu güçlü bir takımla oynuyoruz, Perşembe yine aynı takımla oynuyoruz. Zorlu maçlar hiç durmuyor. Ara verip, dinlenmeye zaman bulamıyoruz'' sözlerini kullandı.
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Kupa finalinin ardından ligde de Arsenal ile karşılaşacak Manchester City'nin Türk asıllı Alman orta sahası İlkay Gündoğan, ''Kupa maçında 3-0 yensek de Arsenal güçlü bir takım. Lig maçında daha da hazır olacaktırlar. Arsenal gibi biz de hazır olmalıyız'' dedi.
''DİNLENMEYE ZAMAN BULAMIYORUZ!''
Sıkışık fikstürden şikayetçi olan İlkay, ''Kolay olmayacak. Arsenal ile 4 günde 2. kez oynayacak olmak garip. Hafta sonu güçlü bir takımla oynuyoruz, Perşembe yine aynı takımla oynuyoruz. Zorlu maçlar hiç durmuyor. Ara verip, dinlenmeye zaman bulamıyoruz'' sözlerini kullandı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın