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İlkay Gündoğan: ''Arsenal ile oynamak garip''

Manchester City'nin Türk asıllı Alman futbolcusu İlkay Gündoğan, Arsenal ile 4 gün arayla ikinci kez karşılaşacak olmalarını değerlendirdi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
İlkay Gündoğan: ''Arsenal ile oynamak garip''
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27 Şubat 2018 17:54
İngiltere Lig Kupası finalinde Arsenal'i 3-0 mağlup eden Manchester City, kupayı kaldırırken final maçının 4 gün sonrasında iki takım, bu kez Premier Lig'de karşı karşıya gelecekler.

Kupa finalinin ardından ligde de Arsenal ile karşılaşacak Manchester City'nin Türk asıllı Alman orta sahası İlkay Gündoğan, ''Kupa maçında 3-0 yensek de Arsenal güçlü bir takım. Lig maçında daha da hazır olacaktırlar. Arsenal gibi biz de hazır olmalıyız'' dedi.

''DİNLENMEYE ZAMAN BULAMIYORUZ!''

Sıkışık fikstürden şikayetçi olan İlkay, ''Kolay olmayacak. Arsenal ile 4 günde 2. kez oynayacak olmak garip. Hafta sonu güçlü bir takımla oynuyoruz, Perşembe yine aynı takımla oynuyoruz. Zorlu maçlar hiç durmuyor. Ara verip, dinlenmeye zaman bulamıyoruz'' sözlerini kullandı.



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