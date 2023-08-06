İlkay Gündoğan, Almanya'da yılın futbolcusu oldu!

İlkay Gündoğan, Almanya Futbol Federasyonu tarafından Yılın Alman Futbolcusu seçildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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İlkay Gündoğan, Almanya'da yılın futbolcusu oldu!
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06 Ağustos 2023 16:39
İlkay Gündoğan'a Almanya Futbol Federasyonu tarafından büyük onur.

Türk asıllı yıldız, Almanya Futbol Federasyonu tarafından Yılın Alman Futbolcusu seçildi.

İlkay, Manchester City ile geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi, Premier Lig ve FA CUP'ı kazanarak önemli bir başarı elde etti.

32 yaşındaki orta saha Manchester City ile 304 maça çıktı ve 60 gol, 40 asist yaptı. İngiliz deviyle sözleşmesi sona eren İlkay, geçtiğimiz günlerde Barcelona'ya imza attı.

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