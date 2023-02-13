İlkay Gündoğan: 'Aklım hala Türkiye ve Suriye'de'

Premier Lig'de Manchester City, Aston Villa'yı 3-1 geçerken takımın ikinci golünü Türk asıllı Alman yıldız İlkay Gündoğan kaydetti. Tecrübeli oyuncu maçın ardından Türkiye ve Suriye'de yaşanan deprem hakkında açıklamada bulundu.



Karşılaşmanın ardından Twitter hesabından bir paylaşım yapan Gündoğan, "Villa karşısında evde kazanmak güzel. Ama düşüncelerim hala Türkiye ve Suriye'deki korkunç depremlerden etkilenen tüm insanlar ve enkaz altında mahsur kalanları kurtarmaya çalışan tüm yorulmak bilmeyenlerle... Kalbim hala acıyor" ifadelerini kullandı.





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