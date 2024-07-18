İlkan Keleşoğlu ve Ozan Erdoğan, Romanya'ya gidiyor

Milli hentbolcular İlkan Keleşoğlu ve Ozan Erdoğan, Romanya'nın CSM Focsani 2007 takımına transfer oldu.



Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, son olarak Sakarya Büyükşehir Belediyespor'da forma giyen pivot İlkan Keleşoğlu ile Spor Toto'da görev yapan orta oyun kurucu Ozan Erdoğan, Romanya'nın CSM Focsani 2007 takımıyla anlaştı.



