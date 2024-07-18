İlkan Keleşoğlu ve Ozan Erdoğan, Romanya'ya gidiyor

Milli hentbolcular İlkan Keleşoğlu ve Ozan Erdoğan, CSM Focsani 2007 takımına transfer olarak kariyerlerini Romanya'da sürdürecek.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
İlkan Keleşoğlu ve Ozan Erdoğan, Romanya'ya gidiyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Temmuz 2024 17:41
Milli hentbolcular İlkan Keleşoğlu ve Ozan Erdoğan, Romanya'nın CSM Focsani 2007 takımına transfer oldu.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, son olarak Sakarya Büyükşehir Belediyespor'da forma giyen pivot İlkan Keleşoğlu ile Spor Toto'da görev yapan orta oyun kurucu Ozan Erdoğan, Romanya'nın CSM Focsani 2007 takımıyla anlaştı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery