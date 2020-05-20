İlkan Karaman: 'Fransa'da hayatın normale dönüyor'

- "Herkesin bir kaybı olacak"

- "Erman Kunter'in varlığı, gerçekten şanslı olduğum bir durumdu"

Fransa'nın Cholet takımında forma giyen ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde bu ülkede kalan Türk basketbolcu, Fransa'da hayatın normale dönmeye başladığını söyledi.Sezon başında Cholet'e transfer olan İlkan, iki ay evden çıkmama uygulamasının sonlandığını belirterek, "" dedi.Yaşadığı bölgede fazla kritik durumların yaşanmadığını kaydeden İlkan, "" ifadelerini kullandı.Türkiye'ye dönmemesine değinen İlkan, "" diye konuştu.Pandemiden dolayı maçların oynanmamasının kendisini nasıl etkilediği sorusunu yanıtlayan İlkan, şunları söyledi:"Yani bu durumda ne yazık ki herkesin bir kaybı olacak. Önemli olan en az kayıpla bu durumu atlatmak. Umarım öyle de olur. Maçların oynatılmaması kararı bence gayet saygı duyulabilecek bir karar. Sonuçta dediğim gibi ne karar verirseniz verin, birilerinin illaki zararı olacak. Tüm dünya aynı durumu yaşıyor ve yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Dünya salgınla boğuşurken liglerin oynanması mümkün değildi."Cholet takımındaki performansını değerlendiren İlkan, "İlk katıldığım dönemde birkaç haftalık adaptasyon sürecim oldu ama sonrasında yükselişe geçen ve bir seviyede beni tatmin eden bir performansım oldu. Bu lige alışmak gerçekten kolay değil, atletizmin en üst seviyede olduğu bir lig. Ama bundan sonra çok daha net ve iyi performanslar sergileyeceğimden eminim." yorumunu yaptı.Türk antrenör Erman Kunter'in Cholet'in başında olmasının adaptasyon sürecini kısalttığını vurgulayan İlkan, "" şeklinde konuştu.İlkan, gelecek sezon için plan yapmanın erken olduğunu dile getirdi.Yaşadığı sakatlıkların ardından performansını artırdığını belirten İlkan, "Sakatlıkla ilgili şansızlıklarım oldu ama ama bunların üzerinden yıllar geçti. Forma girip sahada iyi performans sergilemeye başlayalı uzun zaman oldu." diyerek sözlerini tamamladı.