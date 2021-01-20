İlkan Karaman Aliağa'ya transfer oldu

Fransa'nın Cholet takımında oynayan İlkan Karaman Aliağa Petkimspor'a transfer oldu.

, Fotoğraf; AA
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İlkan Karaman Aliağa'ya transfer oldu
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20 Ocak 2021 23:19
ING Basketbol Süper Lig ekiplerinden Aliağa Petkimspor, İlkan Karaman'ı kadrosuna dahil etti.

Petkimspor Kulübünden yapılan açıklamada, Fransa'da Cholet Basket'te oynayan 1990 doğumlu İlkan Karaman'ın sezonun geri kalan kısmında takımda mücadele edeceği belirtildi.

İlkan Karaman Türkiye kariyerinde daha önce TOFAŞ, Pınar Karşıyaka, Fenerbahçe, Beşiktaş, Büyükçekmece Basketbol'da forma giymişti.



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